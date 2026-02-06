Zima w Lubuskiem nie odpuszcza. Strażacy coraz częściej odnotowują pożary sadzy w kominach. Mundurowi przestrzegają przed paleniem w piecach śmieci i starych mebli. Takie sytuacje często prowadzą do pęknięć komina, przeniesienia ognia na budynek i zatruć czadem.

W okresie zimowym wyjazdy do pożarów sadzy w całym kraju liczy się w tysiącach. – Główne przyczyny tych zdarzeń, to niedrożny przewód kominowy, ale również to, co spalamy w piecach. Każdego tygodnia wzywani jesteśmy kilka razy do takich pożarów. Na szczęście ogień udaje się ugasić na tyle szybko, że nie przenosi się on na dach budynku – mówi brygadier Paweł Grzymała z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu:

Strażacy przypominają także o regularnym czyszczeniu kominów przez kominiarza.