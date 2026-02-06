Centrum Usług Społecznych poszerza usługi dla mieszkańców. W ramach projektu unijnego funkcjonuje pomoc mobilnego fizjoterapeuty. Placówka przygotowuje nabór do kolejnego etapu. Koszt zadania to ponad 100 tysięcy złotych.

Usługa jest w pełni darmowa. – Zachęcamy do skorzystania z takiego udogodnienia zwłaszcza osoby starsze. Wystarczy wypełnić niezbędne dokumenty i je do nas dostarczyć. Oczywiście można to zrobić u nas na miejscu. Jeśli formalności zostaną spełnione, wówczas koordynator indywidualnych planów usług społecznych z naszej placówki przyznaje taką usługę i podpisujemy umowę – mówi Edyta Konieczyńska dyrektorka centrum:

Projekt trwa do końca roku.