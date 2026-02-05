Zielonogórski Klub Sportowy Drzonków będzie współorganizatorem Pucharu Polski: seniorów, U22, U19, U17, U15 w pięcioboju nowoczesnym.

Impreza rozpocznie się w piątek i potrwa do niedzieli. Na starcie cała krajowa czołówka w tym uczestnicy Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Sędzią głównym imprezy jest Edyta Małoszyc:

Program zawodów:

06.02.2026 – Piątek

• Szermierka U17

• Tor OCR – U17 oraz U15

07.02.2026 – Sobota

• Półfinały kobiet oraz mężczyzn w kategoriach Senior, U24, U19

• Pływanie i laser – run w kategoriach U17 oraz U15

08.02.2026 – Niedziela

• Finały kobiet oraz mężczyzn w kategoriach Senior, U24, U19