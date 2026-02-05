Zielonogórski Klub Sportowy Drzonków będzie współorganizatorem Pucharu Polski: seniorów, U22, U19, U17, U15 w pięcioboju nowoczesnym.
Impreza rozpocznie się w piątek i potrwa do niedzieli. Na starcie cała krajowa czołówka w tym uczestnicy Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Sędzią głównym imprezy jest Edyta Małoszyc:
Program zawodów:
06.02.2026 – Piątek
• Szermierka U17
• Tor OCR – U17 oraz U15
07.02.2026 – Sobota
• Półfinały kobiet oraz mężczyzn w kategoriach Senior, U24, U19
• Pływanie i laser – run w kategoriach U17 oraz U15
08.02.2026 – Niedziela
• Finały kobiet oraz mężczyzn w kategoriach Senior, U24, U19