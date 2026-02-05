Reprezentacja 15. Lubuskiej Brygady Obrony Terytorialnej zwyciężyła w rozgrywanych w Gorzowie Mistrzostwach Polski WOT w siatkówce.

W finale „terytorialsi” z naszego regionu wygrali z reprezentacją 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej 3:1. Pierwszego seta lubuszanie wygrali 25:13, w drugim przegrali do 18. Kolejne dwie partie jednak zwyciężyli 25:20 i 29:27. Filarami mistrzowskiej drużyny byli dwaj siatkarze znany z występów w lubuskich zespołach na drugoligowych boiskach:

Mecz finałowy mistrzostw Polski WOT oglądał pochodzący z Gorzowa prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski