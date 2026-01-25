Prezydent Karol Nawrocki podkreślił w niedzielę (25 stycznia) w Wilnie, że warto, by głos takich formatów, jak Trójkąt Lubelski, był słyszalny na świecie. Dodał, że niezależnie od ustroju w Rosji, to jest ona wciąż zagrożeniem, zaś Polska, Litwa i Ukraina nie myliły się w swych opiniach na temat tego zagrożenia.

W niedzielę (25 stycznia) prezydent Karol Nawrocki z małżonką Martą Nawrocką składają roboczą wizytę na Litwie. Wizyta ma m.in. związek z obchodami 163. rocznicy Powstania Styczniowego. W Wilnie Nawrocki spotkał się z prezydentami Litwy Gitanasem Nausedą i Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Te trzy kraje wchodzą w skład ustanowionej w 2020 r. inicjatywy Trójkąta Lubelskiego, która nawiązuje do dziedzictwa Rzeczypospolitej Trojga Narodów i ma zadanie pogłębić współpracę pomiędzy tymi krajami.

W czasie konferencji prasowej trzech prezydentów Nawrocki zwrócił uwagę, że choć od Powstania Styczniowego minęło 163 lat, to wciąż Rosja jest zagrożeniem dla regionu Europy Środkowej i Europy Wschodniej.

Polityki resetów z Federacją Rosyjską przemijają, a jedna rzecz się nie zmienia niezależnie od tego, czy jest to Rosja carska, czy Rosja bolszewicka, czy Rosja Władimira Putina, to nasze kraje (Polska, Litwa i Ukraina – PAP), dziś już niepodległe, wciąż mierzą się z tym samym problemem zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej. Dlatego tak ważne są formaty regionalne, do których jako prezydent Polski przywiązuję szczególne znaczenie

– powiedział Nawrocki.

Przypomniał, że „państwa Europy Środkowej i Wschodniej nie myliły się w swoich opiniach na temat zagrożenia rosyjskiego, także w czasach, kiedy Europa Zachodnia skupiała się jeszcze na polityce klimatycznej czy wpuszczaniu nielegalnych imigrantów”. Jak w związku z tym zaznaczył, „warto, aby głos Europy Środkowej i Wschodniej i takich formatów, jak lubelski (Trójkąt Lubelski – PAP), był także słyszalny na całym świecie”. Przypominając, że Polska otrzymała zaproszenie na szczyt G20, Nawrocki wskazał, że stwarza to przed całym regionem wielką szansę.

Polska jako reprezentant całego regionu w grupie G20 będzie głosem naszych osiągnieć, naszej transformacji

– zapewnił polski prezydent.

