Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który przebywa w Wilnie, poinformował w niedzielę (25 stycznia), że rozmawiał z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą przede wszystkim o wsparciu ukraińskiego systemu energetycznego, współpracy wojskowej i wspólnych projektach obronnych. Nauseda napisał o spotkaniu z Karolem Nawrockim.

Rosja codziennie atakuje naszą energetykę. Poinformowałem o tym Gitanasa, a także o potrzebach Ukrainy w zakresie stabilności energetycznej i wzmocnienia obrony przeciwlotniczej. Dziękuję za wsparcie: Litwa podjęła już decyzję o pomocy ukraińskim miastom i społecznościom oraz przekazaniu prawie stu generatorów

– poinformował Zełenski na platformie X.

Dalsza część tekstu pod wpisem

Today in Vilnius. We deeply appreciate Lithuania’s support, our relations, and, more broadly, the ties of Ukraine and Ukrainians with Lithuanian society. Our security can only be shared – among our states and our peoples. We thank everyone whose hearts are with us, with our… pic.twitter.com/CYe0CficZt — Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) January 25, 2026

Według niego, osobno rozmawiali o współpracy wojskowej, wspólnych projektach obronnych i propozycjach Litwy dotyczących otwarcia platformy eksportowej broni w Wilnie, wsparciu inicjatywy PURL i współpracy w ramach programu SAFE.

Nasza dyplomacja również należy do najważniejszych kwestii negocjacji. Podzieliłem się najświeższymi szczegółami pracy dyplomatycznej na rzecz pokoju – o spotkaniach w Abu Zabi delegacji ukraińskiej, amerykańskiej i rosyjskiej. Ukraina, jak zawsze, robi wszystko, co w jej mocy, aby zakończyć wojnę

– zaznaczył Zełenski.

Dalsza część tekstu pod wpisem

During the meeting with President @GitanasNauseda, we discussed, first and foremost, support for Ukraine’s energy system. Russia attacks our energy sector every day. I informed Gitanas about this and also about Ukraine’s needs to strengthen energy resilience and air defense.… pic.twitter.com/bkvsYhwUyP — Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) January 25, 2026

Prezydent Litwy przekazał na platformie X, że spotkał się z prezydentem Polski Karolem Nawrockim.

Wczoraj w Warszawie, dziś w Wilnie. Cieszę się, że kontynuujemy znaczącą tradycję wspólnego upamiętniania powstania styczniowego z lat 1863–1864. Jestem przekonany, że będziemy nadal rozwijać strategiczne partnerstwo między naszymi krajami

– napisał na X Nauseda.

Dalsza część tekstu pod wpisem

Yesterday – in Warsaw, today – in Vilnius. Welcome to Lithuania, President @NawrockiKn! Pleased that we are continuing the meaningful tradition of commemorating the January Uprising of 1863–1864 together. I am confident that we will continue to develop the strategic partnership… pic.twitter.com/6kcGbdVZ5p — Gitanas Nauseda (@GitanasNauseda) January 25, 2026

Wcześniej w niedzielę (25 stycznia) rzecznik prezydenta Serhij Nykyforow przekazał, że prezydent Ukrainy wraz z małżonka Ołeną przybyli do Wilna, aby wziąć udział w obchodach rocznicy powstania styczniowego. Zełenski planuje spotkanie z prezydentami Polski Karolem Nawrockim i Litwy Gitanasem Nausedą w formacie Trójkąta Lubelskiego.

Przywódcy trzech państw będą rozmawiali o aktualnej sytuacji bezpieczeństwa, o agresywnej polityce Rosji i o tym, jak na nią odpowiadać. Innym tematem będą toczące się negocjacje na temat warunków zakończenia rozpętanej przez Rosję wojny z Ukrainą.