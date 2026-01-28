W programie „Cyberprzezorny” ostrzeżemy dziś przed oszustwem na tzw. „konto techniczne”. Przestępcy chcą nas przekonać, że doszło do przejęcia naszego konta i musi zostać założone „konto techniczne”, na które trafią nasze pieniądze. O tej metodzie wyłudzenia opowie specjalista ds. cyberbezpieczeństwa, Grzegorz Kaźmierczak. Zaprasza Piotr Kuśnierz.