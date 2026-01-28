Dwie kolejne, polskie rodziny z Kazachstanu, razem sześcioro osób, przyjechały do Szprotawy na zaproszenie miejscowych władz samorządowych. To potomkowie zesłańców, którzy trafili tam jeszcze przed II Wojną Światową.
– Gmina otrzymała na remont dwóch mieszkań pół miliona złotych rządowej dotacji – mówi burmistrz Mirosław Gąsik.
Ludmiła i Walery przyjechali do Szprotawy, która im się bardzo podoba, z małej wioski.
W czasie czterech ostatnich lat do gminy Szprotawa przyjechało z Kazachstanu dziesięć polskich rodzin.