Dwie kolejne, polskie rodziny z Kazachstanu, razem sześcioro osób, przyjechały do Szprotawy na zaproszenie miejscowych władz samorządowych. To potomkowie zesłańców, którzy trafili tam jeszcze przed II Wojną Światową.

– Gmina otrzymała na remont dwóch mieszkań pół miliona złotych rządowej dotacji – mówi burmistrz Mirosław Gąsik.

Ludmiła i Walery przyjechali do Szprotawy, która im się bardzo podoba, z małej wioski.

W czasie czterech ostatnich lat do gminy Szprotawa przyjechało z Kazachstanu dziesięć polskich rodzin.