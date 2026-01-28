Piłkarze Sprotavii Szprotawa, którzy zajmują siódme miejsce po rundzie jesiennej w lubuskiej IV lidze w pierwszym zimowym sparingu przegrali z innym czwartoligowcem KS Dozamet Connector Nowa Sól 1:3.
Jedyną bramkę dla Sprotavii strzelił Konrad Piech. A o przygotowaniach drużyny mówi trener Sebastian Horodyski:
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
Pokaż wszystko
Copyright © Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze Radio Zachód S.A. 2022.
Przejdź do treści
Ta witryna wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony Polityki prywatności
.