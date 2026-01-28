Piłkarze Sprotavii Szprotawa, którzy zajmują siódme miejsce po rundzie jesiennej w lubuskiej IV lidze w pierwszym zimowym sparingu przegrali z innym czwartoligowcem KS Dozamet Connector Nowa Sól 1:3.

Jedyną bramkę dla Sprotavii strzelił Konrad Piech. A o przygotowaniach drużyny mówi trener Sebastian Horodyski: