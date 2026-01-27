Dwa medale: srebrny i brązowy zdobyli zawodnicy ŻKSW Żary podczas mistrzostw Polski U-24 w muay thai.

W imprezie w Łowiczu po srebro sięgnęła Wiktoria Smolińska w kategorii 63,5 kg, która przegrała w finale z Karoliną Sobczak z Klubu Bokserskiego Pięściarz. Brąz wywalczył Szymon Socha, który w półfinale kategorii 57 kg uległ późniejszemu mistrzowi kraju Szymonowi Piechocie z Kruk Gym Kalisz.

Pozytywnie pierwszy tegoroczny start podopiecznych ocenia Dawid Polok – prezes Polskiego Związku Muay Thai i szkoleniowiec żarskiego klubu: