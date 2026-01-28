W środowe popołudnie (28 stycznia) doszło do kolejnego spotkania mieszkańców, którzy stracili swoje mieszkania w nocnym pożarze kamienicy na Zawarciu, z prezydentem Jackiem Wójcickim. Miasto zapowiada, że nie zostawi pogorzelców w potrzebie.
Na miejscu była nasza reporterka Ela Kobelak:
Przypomnijmy, dziś w nocy i nad ranem z ogniem walczyło 15 jednostek straży pożarnej. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
Czytaj także:
Cześć mieszkańców wróciła, inni czekają na decyzje
Mieszkańcy kamienic sąsiadujących z tą w której w nocy doszło do pożaru, wrócili do swoich domów. Zgodę na powrót wydał inspektor nadzoru budowlanego. Ci ze spalonej kamienicy muszą czekać...Czytaj więcejDetails
Czytaj także:
Paliło się poddasze kamienicy na gorzowskim Zawarciu [AKTUALIZACJA]
15 zastępów straży pożarnej gasiło w nocy i nad ranem (27/28 stycznia) pożar poddasza kamienicy przy ul. Fabrycznej w Gorzowie Wielkopolskim. Na czas akcji gaśniczej ewakuowano 30 mieszkańców budynku....Czytaj więcejDetails