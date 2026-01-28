W środowe popołudnie (28 stycznia) doszło do kolejnego spotkania mieszkańców, którzy stracili swoje mieszkania w nocnym pożarze kamienicy na Zawarciu, z prezydentem Jackiem Wójcickim. Miasto zapowiada, że nie zostawi pogorzelców w potrzebie.

Na miejscu była nasza reporterka Ela Kobelak:

Przypomnijmy, dziś w nocy i nad ranem z ogniem walczyło 15 jednostek straży pożarnej. Na szczęście nikomu nic się nie stało.