Prezydent USA Donald Trump ostrzegł w środę (28 stycznia) Iran, by zawarł układ w sprawie swojego programu jądrowego, grożąc kolejnym „dużo gorszym” atakiem na kraj. Trump zaznaczył, że czas na zawarcie porozumienia ucieka.

Ogromna Armada zmierza w stronę Iranu. Porusza się szybko, z wielką siłą, entuzjazmem i determinacją. To większa flota, dowodzona przez wspaniały lotniskowiec Abraham Lincoln, niż ta wysłana do Wenezueli. Podobnie jak w przypadku Wenezueli, jest gotowa, chętna i zdolna do szybkiego wypełnienia swojej misji, w razie potrzeby z szybkością i przemocą

– napisał Trump na platformie społecznościowej Truth Social.

Miejmy nadzieję, że Iran szybko „zasiądzie do stołu” i wynegocjuje uczciwe i sprawiedliwe porozumienie – BRAK BRONI JĄDROWEJ – korzystne dla wszystkich stron

– dodał.

Trump grozi Iranowi

Prezydent USA zaznaczył, że „czas ucieka” i przypomniał, że kiedy w czerwcu Iran odmawiał odejścia od swojego programu jądrowego, został zaatakowany.

Następny atak będzie o wiele gorszy! Nie dopuśćcie do tego ponownie

– ostrzegł prezydent.

Jest to już kolejna groźba Trumpa wobec Teheranu w ostatnich dniach. Jeszcze we wtorek mówił, że w stronę Iranu zmierza „kolejna armada”, wzywając Teheran do zawarcia układu. Pierwsza „armada”, o której mówił, to grupa uderzeniowa lotniskowca USS Abraham Lincoln, która została wysłana w region Bliskiego Wschodu z Morza Południowochińskiego po tym, gdy Trump zasygnalizował odejście od zamiaru uderzenia na Iran w związku z odwołaniem przez Teheran egzekucji antyrządowych demonstrantów.

Nie jest dotąd jasne, jakie kolejne okręty zostały skierowane do regionu, lecz wcześniejsze doniesienia, m.in. Fox News, mówiły, że ze swoich portów w ostatnich tygodniach wypłynęły dwa inne lotniskowce – USS Theodore Roosevelt z San Diego i USS George H.W. Bush.

Trump mówił wcześniej, że okręty zostały skierowane do regionu, by dać mu opcje uderzenia na Iran, choć zaznaczał, że woli rozwiązanie dyplomatyczne.

Oni chcą zawrzeć porozumienie. Wiem o tym. Wiele razy dzwonili. Chcą rozmawiać

– twierdził prezydent w niedzielę.