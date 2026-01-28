Pogorzelcy z ulicy Fabrycznej zamieszkają w hotelu Mieszko. 16 osób, które po pożarze kamienicy nie może wrócić do domu na czas odbudowy kamienicy, znajdzie schronienie w hotelu przy ulicy Kosynierów Gdyńskich.
Tylko jedna z lokatorek pozostanie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej – to najświeższe informacje przekazane przez prezydenta Jacka Wójcickiego:
A remont częściowo spalonej kamienicy ma rozpocząć się w najbliższych dniach. – Chcemy tak prowadzić prace, by za miesiąc do swoich domów wrócili mieszkańcy dwóch najniższych kondygnacji – dodaje prezydent:
Pan Dawid, który wraz z rodziną musiał dziś w nocy opuścić płonącą kamienicę, po spotkaniu z prezydentem i służbami kryzysowymi był już o wiele spokojniejszy:
Niestety, tego kiedy wszyscy mieszkańcy będą mogli wrócić do kamienicy, na razie nie wiadomo. Póki co, dach kamienicy został zabezpieczony, a klatka zamknięta.
