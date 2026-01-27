Koszykarki KSSSE Enei AJP Gorzów pokonały u siebie Artego Bydgoszcz 91:61 w 17. kolejce Orlen Basket Ligi Kobiet.

Kluczowe w pierwszej kwarcie były dla gorzowianek ostatnie dwie minuty, gdy od stanu 16:16 rzuciły 8 punktów z rzędu i z taką przewagą skończyły tę odsłonę.

Seria punktowa gorzowskiego zespołu zatrzymała się na 12:0 i praktycznie od tego meczu było jasne, że wielkich emocji nie będzie. Na przerwę obie ekipy schodziły przy wyniku 49:32. W trzeciej i czwartej kwarcie KSSSE Enea powiększyła jeszcze przewagę 13 o punktów.

Trener KSSSE Enei AJP Dariusz Maciejewski: