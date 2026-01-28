15 zastępów straży pożarnej gasiło w nocy i nad ranem (27/28 stycznia) pożar poddasza kamienicy przy ul. Fabrycznej w Gorzowie Wielkopolskim. Na czas akcji gaśniczej ewakuowano 30 mieszkańców budynku. Nikt nie został ranny – poinformował rzecznik lubuskiej PSP mł. bryg. Arkadiusz Kaniak.

Rzecznik Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP dodał, że ewakuowani mieszkańcy są pod opieką Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

Spłonęło około 80 mkw. niezamieszkałego poddasza. Na szczęście ogień nie rozprzestrzenił się na niższe kondygnacje czy przyległe budynki. Czekamy na nadzór budowlany, który oceni straty, a przyczyny pożaru będzie badała policja

– powiedział mł. bryg. Kaniak.

Zgłoszenie o pożarze strażacy przyjęli w środę o godzinie 3.28. Kiedy pierwsze zastępy dotarły na miejsce, poddasze trzypiętrowej kamienicy było już objęte ogniem.

W akcji skupiającej się nie tylko na ugaszeniu pożaru, ale i obronie przed nim przyległych kamienic, wzięło udział 15 zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Pożar udało się opanować po godz. 5.

Fot. PSP Gorzów