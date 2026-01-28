Budynek Zakładu Gospodarki Komunalnej przechodzi gruntowna modernizację. Prace wkroczyły w ostatni etap robót. Koszt zadania to ponad 1,5 miliona złotych. Inwestycja realizowana jest przy wykorzystania dofinansowania z pieniędzy unijnych.

Wykonano już między innymi nowy system ogrzewania. – Pozbyliśmy się starego kopciucha, który zastąpiła nowoczesna pompa ciepła. Tym samym zmniejszamy emisyjność. Wykonaliśmy już zewnętrzną elewację – mówi prezes spółki Rafał Fularski:

– Ponad milion złotych stanowi dofinansowanie do tego zadania. Jesteśmy już na ostatniej prostej – zaznacza zarządzający spółką:

Prace potrwają do połowy kwietnia.