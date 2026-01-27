13 miejsce w dwójkach i 9 w mikstach to miejsca Nikoli Domowicz i Dominiki Piwkowskiej w zawodach Pucharu Świata na torze lodowym w niemieckim Oberhofie.

Co ciekawe tydzień temu saneczkarki UKS Nowiny Wielkie na tym samym torze w konkurencji dwójek zajęły 7 miejsce w mistrzostwach Europy i 8 lokatę w Pucharze Świata. Słabszy występ to efekt złego przygotowania sprzętu, tłumaczy nam Nikola Domowicz.

Teraz w zawodach Pucharu Świata nastąpi przerwa, ale nie dla naszych saneczkarek, które już w tym tygodniu wyruszą do Włoch gdzie wystartują w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich.