Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Soli proponuje udział w ćwiczeniach grupowych. To dla tych mieszkańców, którzy mają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i chcą wyjść z domu.
– Zajęcia, które organizujemy od trzech lat, cieszą się dużym zainteresowaniem – mówi Nicole Bieńkowska z nowosolskiej placówki.
Szczegóły na stronie Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Soli.
Polecamy
Nowosolskie obchody 81. rocznicy Marszu Śmierci
Mieszkańcy Nowej Soli wzięli udział w uroczystości poświęconej pamięci więźniarek pracy przymusowej filii obozu Gross Rosen, które w styczniu 1945...Czytaj więcejDetails