Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Soli proponuje udział w ćwiczeniach grupowych. To dla tych mieszkańców, którzy mają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i chcą wyjść z domu.

– Zajęcia, które organizujemy od trzech lat, cieszą się dużym zainteresowaniem – mówi Nicole Bieńkowska z nowosolskiej placówki.

Szczegóły na stronie Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Soli.