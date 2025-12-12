Gmina Brzeźnica wraz z Podokręgiem Żagań Lubuskiego Związku Piłki Nożnej zapraszają do kibicowania podczas Mikołajkowego Turnieju Piłkarskiego. Wydarzenie zaplanowano na jutro w hali sportowej Szkoły Podstawowej imienia Osadników Wojskowych w Brzeźnicy.

W sportowej rywalizacji wezmą udział drużyny z gminnych miejscowości. – Zachęcamy do dopingowania młodych zawodników. Na boisku zobaczymy trzy zespoły, które chcą pokazać się z jak najlepszej strony. Lokalny bank przygotował słodkie nagrody dla wszystkich uczestników. Co ciekawe, będzie też transmisja z wydarzenia na żywo – mówi przewodniczący żagańskiego podokręgu Mariusz Krugły:

Początek turnieju godzina 10.00.