Dobiega końca modernizacja budynku Szkoły Podstawowej imienia Osadników Wojskowych w Brzeźnicy. Do wykonania pozostały ostatnie prace. Rozpoczęta w lipcu inwestycja kosztowała 3,5 miliona złotych. Gmina otrzymała na jej realizację dofinansowanie.

Wkład własny samorządu stanowił blisko 600 tysięcy złotych. – Początkowo mieliśmy problem z wyłonieniem wykonawcy, ale w końcu się udało i remont ruszył. Cieszy nas bardzo zmiana, jaką dzięki modernizacji przeszedł ten obiekt. Zakres robót był bardzo szeroki. Mam nadzieję, że zarówno uczniowie, nauczyciele, ale także rodzice są zadowoleni z tej metamorfozy – mówi wójt Artur Romejko:

Dodajmy, że szkoła w Brzeźnicy jest jedną z dwóch placówek oświatowych na terenie gminy.