Gmina Brzeźnica inwestuje w sprzęt na wypadek zdarzeń kryzysowych. Samorząd otrzymał na ten cel dotację w wysokości ponad 200 tysięcy złotych. Zakup dotyczył między innymi cysterny do wody pitnej.

Samorząd w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej zabezpiecza zaplecze sprzętowe wykorzystywane podczas nieprzewidzianych zdarzeń.

– Zwiększamy zdolność gminy do reagowania na sytuacje kryzysowe. Naszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców. Kupiliśmy także trzy agregaty prądotwórcze, aby na wypadek awarii sieci energetycznej móc funkcjonować bez zakłóceń – mówi wójt Artur Romejko:

Priorytetem w ramach kolejnych zakupów jest nowa koparko-ładowarka.