Do hali sportowej przy ul. Amelii w Zielonej Górze zjechały dziś setki adeptów karate. Biorą udział w czwartej edycji ogólnopolskiego turnieju Midoriyama Cup.
– Wystartuje ponad 300 uczestników – mówi Dariusz Hejduk z Akademii BUDO i Rozwoju Osobowości, organizator wydarzenia:
Turniej honorowym patronatem objęli marszałek Sebastian Ciemnoczołowski i prezydent Zielonej Góry Marcin Pabierowski. Zawody potrwają do godz. 18.
