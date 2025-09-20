Miłośnicy nartorolek pojechali dziś w czwartym zielonogórskim rajdzie amatorów tej wciąż niespecjalnie popularnej dyscypliny sportu, z angielskiego nazywanej cross-skating. Wystartowali o godz. 10 z okolic ogródków działkowych na Drzonkowie i kierowali się w stronę Zaboru.
– W rajdzie udział wzięło ponad 20 uczestników – mówi Mateusz Moryl, organizator wydarzenia i promotor nartorolek w Zielonej Górze:
Stanisław Michajluk przyjechał na rajd razem z żoną. Mieszkają w Polkowicach. Przekonują, że nartorolki to znakomita alternatywa dla klasycznych zimowych biegówek:
Jak opowiadali uczestnicy rajdu, nartorolki to świetny sposób na utrzymanie dobrej formy. Sprzęt kosztuje od kilkuset do kilku tysięcy złotych.
Czytaj także:
MRU: Tu dziś bije offroadowe serce!
90 ekip, ponad 100 kilometrów tras na drogach asfaltowych i szutrowych, odcinki specjalne i zadania sprawnościowe w terenie. Przy Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym rozpoczął się rajd dla miłośników samochodów 4x4....Czytaj więcejDetails