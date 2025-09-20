90 ekip, ponad 100 kilometrów tras na drogach asfaltowych i szutrowych, odcinki specjalne i zadania sprawnościowe w terenie. Przy Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym rozpoczął się rajd dla miłośników samochodów 4×4. Impreza zorganizowana została przez Fundację Legalny Offroad.

Jak mówi jeden z organizatorów Michał Rządzki na trasie przygotowano sporo ciekawych zadań, zarówno tych na powierzchni, jak i tych podziemnych. – Są także 3 odcinki specjalne – dodaje Rządzki.

Marcin Grzeczka z Gorzowa mówi, że rady 4×4 to ciekawy sposób na spędzenie wolnego czasu oraz duża dawka adrenaliny.

W rajdzie Szlakiem Umocnień MRU uczestniczą także zawodnicy spoza naszego regionu. Tomasz Górniak i Sławek Skrzypczak startują w kategorii turystycznej.

Oprócz nagród głównych organizatorzy przyznają także dodatkowe: największy pechowiec i drużyna fair play.

Patronat medialny nad imprezą objęło Radio Zachód.