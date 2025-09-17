15-letni uczeń z nożem w sulechowskiej szkole. Uczeń wniósł na teren placówki niebezpieczne narzędzie. Nastolatek po interwencji nauczyciela oddał nóż i czekał na przyjazd pogotowia oraz policji.
Jak mówi Małgorzata Stanisławska, rzeczniczka zielonogórskiej policji, lekarze zdecydowali o przewiezieniu ucznia do szpitala:
Na skutek tego zdarzenia nikt nie ucierpiał. Nikt nie doznał obrażeń. Okoliczności zdarzenia będzie badać policja.
