15-letni uczeń z nożem w sulechowskiej szkole. Uczeń wniósł na teren placówki niebezpieczne narzędzie. Nastolatek po interwencji nauczyciela oddał nóż i czekał na przyjazd pogotowia oraz policji.

Jak mówi Małgorzata Stanisławska, rzeczniczka zielonogórskiej policji, lekarze zdecydowali o przewiezieniu ucznia do szpitala:

Na skutek tego zdarzenia nikt nie ucierpiał. Nikt nie doznał obrażeń. Okoliczności zdarzenia będzie badać policja.