Plaga pijanych kierowców w naszym regionie. Dwa dni temu w Gorzowie i okolicy zatrzymanych zostało pięciu kierowców. Większość z nich znacząco przekroczyła dozwoloną ilość alkoholu w organizmie.

Rekordziści mieli po ponad trzy promile. Kierowcy zostali zatrzymani na ekspresowce, ale także na drogach miejskich.

– Większość tych zdarzeń mogło skończyć się tragedią – mówi Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie. W aucie z pijanymi kierowcami były również dzieci:

Gorzowska policja prowadzi także akcje weekendowe. Kontrole prowadzone są wyrywkowo, w różnych miejscach:

Od początku tego roku lubuscy policjanci zatrzymali ponad 1,3 tys. nietrzeźwych kierowców i 335 kierowców będących w stanie po użyciu alkoholu.