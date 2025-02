W Żaganiu ruszył projekt lojalnościowy pod nazwą „Karta mieszkańca”. Jest ona dostępna w wersji mobilnej w aplikacji „mMieszkaniec”. Upoważnia między innymi do zniżek na biletowane imprezy organizowane przez Żagański Pałac Kultury czy tańsze wejściówki na Arenę.

Magistrat zachęca także do udziału w projekcie miejskich przedsiębiorców. – Mamy już partnerów w programie, ale czekamy na kolejnych. Namawiamy żaganian do składania wniosków o kartę oraz do korzystania z profitów – mówi burmistrz Sławomir Kowal:

– Oczywiście będzie taż tradycyjna plastikowa karta dla osób, które nie radzą sobie ze smartfonami – zaznacza włodarz miasta:

O tym jak złożyć wniosek o kartę mieszkańca i jak zostać partnerem projektu ratusz informuje na specjalnie stworzonej stronie www.zagan.mkarta.org.