Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski chce zakończyć tę wojnę, ale nie powinien był pozwolić, by do niej doszło – powiedział prezydent Donald Trump w wywiadzie dla Fox News. Trump obwinił też swojego poprzednika za sprowokowanie rosyjskiej agresji, choć stwierdził również, że Władimir Putin „nie powinien tego robić”.

Trump odniósł się do wojny w Ukrainie podczas drugiej części nagranego w środę, lecz wyemitowanego w czwartek (23 stycznia) wywiadu z publicystą i swoim przyjacielem Seanem Hannitym.

Prezydent ponowił swoje wcześniejsze groźby nałożenia na Rosji „wysokich ceł, podatków i dużych sankcji”, jeśli wojna w Ukrainie nie zakończy się wkrótce. Stwierdził jednak, że nie powinno było do niej w ogóle dojść, a do jej wybuchu przyczynił się Joe Biden swoimi wypowiedziami które rzekomo miały prowokować Rosję.

– zaznaczył.

Później sugerował, że winę ponosi też prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

– Zełenski chce to teraz zakończyć. Ma dość. Ale on też nie powinien był pozwolić, by do tego doszło. Wiesz, on nie jest aniołkiem – mówił Trump. – On walczył z dużo większym podmiotem. Dużo większym. Dużo potężniejszym. Nie powinien był tego robić