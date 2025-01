Europoseł Arkadiusz Mularczyk (PiS) podczas spotkania grupy europarlamentarzystów z unijnym komisarzem ds. wymiaru sprawiedliwości, Michaelem McGrathem, w Strasburgu przekazał raport na temat strat wojennych poniesionych przez Polskę w czasie II wojny światowej ze strony Niemiec.

Komisarz spotkał się z grupą Remembrance Group, która w PE zrzesza ok. 30 europarlamentarzystów z różnych państw członkowskich i zajmuje się pielęgnowaniem pamięci o historii Europy, w szczególności XX w.

– napisał Mularczyk na platformie X.

