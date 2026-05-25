Przedstawiciele jedenastu krajów i szefowa unijnej dyplomacji podpisali się pod stanowiskiem krytykującym Izrael za działania na Zachodnim Brzegu Jordanu. Sygnatariusze oświadczenia wzywają rząd Benjamina Netanjahu do wstrzymania nielegalnego osadnictwa w tym regionie.

Na znaczne pogorszenie sytuacji na Zachodnim Brzegu w ostatnich miesiącach wskazują między innymi przywódcy Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji, Norwegii i Belgii. Pod treścią oświadczenia podpisali się również liderzy Kanady, Australii i Nowej Zelandii. Ich zdaniem rozwój osadnictwa w tym miejscu stanowiłby poważne naruszenie prawa międzynarodowego.

Dlatego politycy wzywają rząd Izraela „do wstrzymania ekspansji osadnictwa, zapewnienia odpowiedzialności osadników za akty przemocy, zbadania zarzutów wobec izraelskich sił zbrojnych, poszanowania haszymidzkiej opieki nad świętymi miejscami w Jerozolimie i historycznego status quo oraz zniesienia ograniczeń finansowych nałożonych na Autonomię Palestyńską i gospodarkę palestyńską.”

Sygnatariusze stanowiska wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec członków rządu Izraela, którzy opowiadają się za aneksją Zachodniego Brzegu i przymusowymi przesiedleniami ludności palestyńskiej.