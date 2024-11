Sejm RP przyjął nowelizację specustawy powodziowej, która rozszerza wsparcie dla przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku powodzi. Propozycje Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Minister Agnieszki Majewskiej, zgłoszone w trakcie prac legislacyjnych, znacząco wpłynęły na kształt nowych przepisów, co pozwoli na lepsze dostosowanie pomocy do realnych potrzeb przedsiębiorców.

Nowelizacja umożliwiałaby umorzenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych należności przypadających na okres powodzi. Warunek stanowiłoby udokumentowanie spadku przychodów o co najmniej 40%. Dotychczasowe przepisy pozwalały jedynie na odroczenie płatności, co w obliczu trudnej sytuacji finansowej wielu firm było niewystarczające. Dzięki tej zmianie przedsiębiorcy zyskaliby realne odciążenie w trudnym okresie.

Zwiększeniu miałaby ulec kwota umarzanej pożyczki na usuwanie szkód w aktywach trwałych lub obrotowych, która wzrosła z 50 000 zł do 200 000 zł. Takie podniesienie limitu odpowiada na potrzeby prowadzących działalności, którzy podkreślali, że dotychczasowy poziom wsparcia był niewystarczający w obecnych realiach gospodarczych.

Przedsiębiorcy mieliby zyskać również możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na pokrycie wynagrodzeń i składek pracowników na terenach dotkniętych powodzią – nowelizacja wprowadza uproszczoną procedurę wnioskowania o świadczenia i ich rozliczania.

Możliwość umarzania środków otrzymałyby też spółdzielnie socjalne oraz przedsiębiorstwa społeczne, które utraciły miejsca pracy w wyniku powodzi. Ułatwienie dotyczyłoby również składanie wniosków o ponowne wsparcie w przypadku całkowitego zniszczenia działalności.

Poprawka stwarza warunki do uzyskania świadczeń interwencyjnych na naprawę szkód powstałych w wyniku powodzi, takich jak zniszczenie składników materialnych niezbędnych do prowadzenia działalności. Jednocześnie Marszałkowie województw zyskaliby uprawnienia do kontroli wykorzystania pomocy oraz weryfikacji wniosków o wsparcie. Ma to na celu zapewnienie przejrzystości i skuteczności udzielanej pomocy.

Minister Agnieszka Majewska od początku procesu legislacyjnego apelowała o rozwiązania realnie wspierające przedsiębiorców. Wystąpienia do władz publicznych oraz bieżący udział w pracach legislacyjnych pozwoliły na uwzględnienie postulatów zgłaszanych przez przedsiębiorców. Minister Majewska wielokrotnie podkreślała, że pomoc dla poszkodowanych firm musi być szybka, efektywna i dostosowana do skali strat.

Rzecznik MŚP wyraża nadzieję, że zmiany te zostaną jak najszybciej zatwierdzone, co pozwoli na wdrożenie skutecznych rozwiązań dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi.

Rzecznik MŚP: nowe zasady ZUS dot. wakacji składkowych korzystne dla przedsiębiorców

Zgodnie z nowymi wytycznymi ZUS przedsiębiorcy mogą zostać zwolnieni z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za jeden miesiąc w roku – poinformowała 14 listopada rzeczniczka małych i średnich przedsiębiorców Agnieszka Majewska. Dodała, że nowe przepisy stanowią wsparcie dla małych firm.

Jak wskazała Majewska, zalecenia te mają znaczenie dla przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

– Otrzymaliśmy oficjalne stanowisko ZUS w sprawie wakacji składkowych, które mogą być istotnym wsparciem finansowym dla wielu przedsiębiorców. Nowe przepisy, obowiązujące od 1 listopada 2024 r., pozwalają na zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za jeden miesiąc w roku dla osób, które spełniają wymagane warunki

– wskazała rzeczniczka.

Jak przekazano w komunikacie Biura Rzecznika MŚP, ZUS sprecyzował, że przedsiębiorcy korzystający z wakacji składkowych będą mogli wybrać odpowiedni kod tytułu ubezpieczenia, np. 05-14, 05-74 lub 05-94, zależnie od podstawy wymiaru składek. Podstawy te różnią się w zależności od wybranej ulgi: 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, 30 proc. minimalnego wynagrodzenia lub indywidualnie ustalona podstawa w przypadku ulgi Mały ZUS Plus.

– Składki te pokrywa budżet państwa, co znacząco odciąży przedsiębiorców w ich działalności gospodarczej

– zaznaczono.

– Nowe przepisy stanowią wsparcie dla małych firm, zapewniając im większą swobodę finansową w wymagających czasach. Zachęcam wszystkich przedsiębiorców, by dokładnie zapoznali się z wytycznymi i w razie potrzeby skontaktowali się z naszym biurem, aby uzyskać dodatkowe informacje i pomoc

– dodała Majewska.