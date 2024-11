Niemal 8,5 tys. z 48 tys. uprawnionych lubuskich przedsiębiorców złożyło wniosek o wakacje składkowe na grudzień – poinformowała PAP Agata Muchowska, rzeczniczka regionalna ZUS woj. lubuskiego.

Zgodnie z nowymi przepisami, przedsiębiorcy raz w roku za wybrany miesiąc mogą nie płacić za siebie składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

– Dotyczy to osób, wpisanych do rejestru CEIDG, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą albo zatrudniają do 9 osób oraz komorników sądowych