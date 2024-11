Weszła w życie ustawa ws. wsparcia przedsiębiorców zatrudniających żołnierzy WOT, która wprowadza m.in. preferencje podatkowe dla przedsiębiorców zatrudniających żołnierzy WOT i aktywnej rezerwy, a także tzw. świadczenie początkowe dla żołnierzy WOT z budżetu państwa.

Ustawa, którą Sejm uchwalił 1 października, wprowadza m.in. preferencje podatkowe dla przedsiębiorców zatrudniających żołnierzy WOT i aktywnej rezerwy, a także świadczenie początkowe dla żołnierzy WOT z budżetu państwa zamiast dotychczasowej odprawy wypłacanej przez przedsiębiorców. Celem nowych regulacji, które przygotowało MON, jest podniesienie atrakcyjności terytorialnej służby wojskowej i zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych RP.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę 18 października, a 28 października została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Będzie stosowana do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2025 r.

Ustawa przewiduje, że ulga podatkowa dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają żołnierzy WOT lub aktywnej rezerwy, ma obowiązywać na każdego zatrudnionego żołnierza, a jej wysokość uzależniona będzie od okresu zatrudnienia żołnierzy. Przyjęto, że jeżeli żołnierz pełni nieprzerwanie co najmniej przez rok służbę, to pracodawca może odliczyć 12 tys. zł od podstawy opodatkowania. Wysokość ulgi rośnie z każdym rokiem nieprzerwanego pełnienia służby przez żołnierza. Maksymalna ulga ma wynosić 24 tys. zł, jeżeli staż służby wynosi co najmniej 5 lat.

Ponadto przedsiębiorca, który ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego i będzie do jego realizacji zatrudniać żołnierzy obrony terytorialnej lub aktywnej rezerwy, będzie mógł skorzystać z preferencyjnego potraktowania.

Przedsiębiorcy zatrudniający żołnierzy obrony terytorialnej powoływanych po raz pierwszy do służby wojskowej mają zostać zwolnieni z obowiązku wypłaty im odprawy w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia. Zamiast tego ma być wypłacane przez jednostkę wojskową świadczenie początkowe w wysokości 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale roku poprzedniego. Świadczenie ma przysługiwać po odbyciu szkolenia podstawowego przez żołnierza.

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) utworzone zostały 1 stycznia 2017 roku. Jest to jeden z pięciu rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Zaliczają się do nich również Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna oraz Wojska Specjalne.

WOT oraz wprowadzona przepisami ustawy o obronie Ojczyzny aktywna rezerwa (AR) to rozwiązania dla osób, które chcą łączyć służbę wojskową z cywilną karierą zawodową. Żołnierze obu tych trybów służby są okresowo powoływani na ćwiczenia – na okres ćwiczeń otrzymują oni bezpłatny urlop w swoim stałym miejscu pracy, otrzymują też uposażenie wojskowe za udział w ćwiczeniach.