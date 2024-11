Daniel Szymański z Zielonej Góry prawidłowo odpowiedział na trzy pytania i dołączył do czwórki finalistów listopada w Sobotnim Konkursie Sportowym.

Za tydzień 30 listopada rywalami pana Daniela będą: Piotr Szlingert z Lubiszyna, Józef Pieczarka z Dobrzęcina, Arkadiusz Kirchner z Nowej Soli i Grzegorz Zapytowski z Kłodawy.

A oto pytania na które prawidłowo odpowiedzieli uczestnicy SKS (23.11):

1. Z jakim numerem na koszulce we włoskim klubie Imoco Volley Conegliano występuje rozgrywająca Joanna Wołosz?

A. 13, B. 14, C. 15

Odp. Z nr 14.

2. Tadeusz Pagiński to szkoleniowiec w której z dyscyplin sportu?

A. szermierki, B. pływania, C. zapasów

Odp. A – Tadeusz Pagiński przez wiele lat trener kadry narodowej florecistek, wychowawca wielu pokoleń zawodniczek, m.in. Sylwii Gruchały.

3. Polski Związek Piłki Nożnej przedstawił powołania do reprezentacji Polski kobiet w futsalu, która rozegrała mecze eliminacyjne do mistrzostw świata kobiet w futsalu 2025: z Holandią 18 i 19.10.2024. Wśród powołanych znalazła się zawodniczka pochodząca ze Starego Kurowa. Która to z zawodniczek?

A. Maja Szydełko, B. Paula Fronczak, C. Agata Bała

Odp. Maja Szydełko – reprezentuje barwy KU AZS UAM Poznań.

4. Do której z drużyn ligi NBA należy rekord 24 meczów wygranych z rzędu?

A. Golden State Warriors, B. Houston Rockets, C. Washington Capitols.

Odp. A – Rekord należy do Warriors, którzy wygrali 24 mecze z rzędu w 2016 roku, a zasadniczą fazę zakończyli wynikiem 73-9.

5. Michał Paluta – kolarz urodzony w Strzelcach Krajeńskich zdecydował się zakończyć sportową karierę. W którym z sezonów osiągnął najwyższe miejsce w światowym rankingu i w UCI Europe Tour?

A. 2019, B. 2020, C. 2021

Odp. A – 2019 w World rankingu był 477, a w UCI Europe Tour zajął 367 miejsce.

6. Jaką dyscyplinę sportu uprawiał ojciec Mariusza Pudzianowskiego – strongmena mistrza świata i mistrza Europy?

A. boks, B. podnoszenie ciężarów, C. zapasy

Odp. B – Wojciecha Pudzianowski był jego pierwszym trenerem sportów siłowych Mariusza. Uprawiał podnoszenie ciężarów.