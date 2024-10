Rodri został pierwszym od 1990 roku defensywnym pomocnikiem, który triumfował w plebiscycie „France Football” (ostatnio w ten sposób wyróżniono Niemca Lothara Matthaeusa). Jest też trzecim w historii Hiszpanem ze Złotą Piłką, po Alfredo di Stefano (1957 i 1959) i Luisie Suarezie (1960).

– To nagroda dla całej hiszpańskiej piłki nożnej. Jest tak wielu moich rodaków, którzy zasłużyli na to trofeum, a go nie otrzymali