Spółka Orlen Wind 3 z Grupy Orlen kupiła od EDP Renewables Polska dwie farmy fotowoltaiczne w Lubuskiem i Wielkopolsce oraz farmę wiatrową w Łódzkim – przekazał Orlen. Jak wyjaśniono, zwiększą one moce wytwórcze z odnawialnych źródeł energii koncernu łącznie o ponad 300 MW.

– Należąca do Grupy Orlen spółka Orlen Wind 3 sfinalizowała z firmą EDP Renewables Polska zakup dwóch farm fotowoltaicznych w woj. lubuskim i wielkopolskim oraz farmy wiatrowej w woj. łódzkim. Nabyte aktywa zwiększą moce wytwórcze koncernu, pochodzące z odnawialnych źródeł, o łączną moc ponad 300 MW

– przekazał w czwartek Orlen.

Jak zaznaczono w informacji, dzięki transakcji, jednej z największych na krajowym rynku odnawialnej energii, Grupa Orlen zwiększyła moce w energetyce z tych źródeł o blisko 1/3.

– Koncern posiada już około 580 MW mocy zainstalowanej w lądowych farmach wiatrowych i ponad 350 MW mocy zainstalowanej w fotowoltaice

– wyliczył koncern.

Przypomniał zarazem, że do końca tej dekady planuje osiągnąć poziom 9 GW mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii.

Orlen podkreślił, że przejęte od EDP Renewables Polska farmy „są jednymi z najnowocześniejszych jednostek”, które będą mogły produkować rocznie do 400 GWh energii, czyli wystarczającej, aby zasilić blisko 182 tys. gospodarstw domowych. Pierwsza z kupionych farm fotowoltaicznych o mocy 40 MWp, położona w miejscowości Chotków w Lubuskiem, została uruchomiona w styczniu tego roku. Druga, zlokalizowana w gminie Przykona w Wielkopolsce o mocy 200 MWp jest w trakcie rozbudowy o dodatkowe 40 MWp, a zakończenie tych prac jest planowane na koniec tego roku.

W ramach transakcji Grupa Orlen zyskała też lądową farmę wiatrową Warta, która powstała w maju zeszłego roku w Łódzkiem.

– Inwestycję o mocy 26 MW zlokalizowano na terenie charakteryzującym się dużą intensywnością wiatru, co gwarantuje wysoki stopień wykorzystania zainstalowanych mocy

– zaznaczył Orlen.

Orlen przypomniał, że w Wielkopolsce działają należące do koncernu farmy wiatrowe Ujazd, Dobrzyca, Dominowo i Przykona o łącznej mocy około 175 MW oraz farma fotowoltaiczna Gryf o mocy 25 MW. W informacji zwrócono też uwagę, że obok wielkoskalowych inwestycji w odnawialne źródła energii Grupa Orlen rozwija równolegle mniejsze instalacje wspierające działanie własnej infrastruktury – np. tym roku instalacja fotowoltaiczna, zlokalizowana na terenie terminala paliw w Ostrowie Wielkopolskim, powiększyła portfel aktywów koncernu o dodatkowe 3 MW.

Ponadto w trzecim kwartale 2023 r. należąca do Grupy Orlen spółka Energa Wytwarzanie podpisała z firmą Greenvolt umowę przedwstępną dotyczącą projektów Opalenica i Sompolno o łącznej mocy 58 MW. W trakcie budowy są również farmy fotowoltaiczne Mitra – 65 MW oraz Żuki – 2,4 MW.

– Oprócz lądowych farm wiatrowych i fotowoltaicznych, koncern aktywnie rozwija także morską energetykę wiatrową

– podkreślił Orlen.

Podał przy tym, że w ramach ostatnich przygotowań do prac instalacyjnych na morzu produkowane są kluczowe komponenty inwestycji Baltic Power, czyli farmy wiatrowej o mocy ok. 1,2 GW, mającej powstać na Bałtyku jako wspólne przedsięwzięcie Orlenu i kanadyjskiego Northland Power.

Koncern potwierdził jednocześnie uruchomienie farmy wiatrowej Baltic Power w 2026 r.

Spółka ta ostatnio informowała, że z fabryki Steelwind w Nordenham wyruszyły już pierwsze transporty monopali fundamentów dla morskiej farmy wiatrowej, która ma zostać zbudowana w ramach Grupy Orlen. Zapowiedziała też, że w sumie wykonanych zostanie 26 transportów do portu przeładunkowego, skąd na początku 2025 r. elementy trafią na teren budowy.

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern posiadający rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie, a także sieć stacji paliw, w tym również w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, segment petrochemiczny, a także odnawialnych źródeł energii. Planuje także rozwój energetyki jądrowej opartej na małych reaktorach jądrowych SMR.

Koncern informował wcześniej, że według strategii do 2030 r., planowane w tym czasie nakłady inwestycyjne miałyby wynieść ponad 320 mld zł, z czego ok. 40 proc. na zielone inwestycje, jak energetyka wiatrowa na morzu i lądzie oraz fotowoltaika, a także biogaz, biopaliwa, elektromobilność i zielony wodór. Według założeń, do końca tej dekady Grupa Orlen miałaby osiągnąć poziom 9 GW mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii.

W sierpniu koncern poinformował o redukcji planowanych wcześniej na ten rok nakładów inwestycyjnych w ramach Grupy Orlen o 3,3 mld zł. Zgodnie z tymi wyliczeniami mają one wynieść 35,3 mld zł, w tym 26,4 mld zł na rozwój, z czego 5,4 mld zł w segmencie energetyki. Orlen pracuje obecnie nad aktualizacją strategii; ma być ona gotowa do końca tego roku.