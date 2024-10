W żarskim magistracie zainaugurowano współpracę Zarządu Województwa Lubuskiego z samorządami realizującymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Podczas spotkania podpisano porozumienie, w ramach którego miasta i gminy Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego otrzymały 16 milionów euro na inwestycje.

Do tej pory zostały już podpisane dwa porozumienia w województwie. – To trzecie takie spotkanie z przedstawicielami miast i gmin. Proces zmierza do tego, aby stworzyć państwu szerokie możliwości do działania i pozwolić na zrealizowanie projektów, które sami wybraliście – mówi marszałek województwa lubuskiego Marcin Jabłoński:

– Siłą naszego związku jest współpraca. Te wszystkie działania realizowane są z myślą o rozwoju i lepszym życiu naszych mieszkańców – mówi burmistrz Żar Edyta Gajda:

– To ważna chwila, bo finalizujemy długi proces współdziałania w ramach związku. Każdy z partnerów chce rozwijać miasto czy gminę. Żagań też poszukuje i potrzebuje środków – mówi burmistrz Sławomir Kowal:

– Jesteśmy najmłodszym członkiem związku i dziękujemy za to, że mogliśmy się w nim znaleźć, bowiem w grupie siła – mówi Paweł Lichtański włodarz Iłowej:

Dodajmy, że projekty samorządów będą dotowane ze środków unijnych w ramach wymiaru terytorialnego programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.