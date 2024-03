W sobotę koszykarzy Enei Stelmetu Zastalu Zielona Góra czeka arcytrudny wyjazd na teren Anwilu Włocławek, czyli lidera Orlen Basket Ligi. W tym sezonie przegrał on tylko cztery razy, choć dwie z tych porażek miały miejsce w przeciągu ostatnich trzech spotkań. Tak rywala charakteryzuje trener zielonogórzan, Virginijus Sirvydis:

TŁUMACZENIE: To bardzo mocny zespół. Mamy trzy mecze z bardzo dobrymi rywalami: Śląsk, King, a teraz Anwil. Mam nadzieję, że to będzie dobry mecz. Musimy być silni, musimy pokazać nasz charakter i to, co robimy na treningach.

– Widzę, że A.J. English jest już z powrotem w Zielonej Górze. Czy będzie gotowy do gry we Włocławku?

– Oczywiście, wszyscy są gotowi. Może niektórzy mają jakieś małe urazy, ale każdy jest gotowy walczyć.



Trudnej przeprawy spodziewa się także Novak Musić:

TŁUMACZENIE: Będzie ciężko, ale myślę, że jesteśmy gotowi. Ciężko pracujemy. To będzie dobra szansa dla nas, aby pokazać sobie, co wypracowaliśmy z nowym trenerem przez ostatnie 20-25 dni. Zamierzamy walczyć, na pewno się nie poddamy. Myślę, że naszym atutem w każdym meczu powinien być duch walki. Musimy chcieć wygrać bardziej niż nasz rywal i to jest jedyna droga, aby osiągnąć nasze cele.

Z kolei dla pochodzącego z Włocławka Marcina Woronieckiego będzie to wyjątkowe spotkanie:

Początek meczu w sobotę o godzinie 19:30. Transmisja w Radiu Zielona Góra.