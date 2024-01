Minister finansów Andrzej Domański poinformował w piątek, że w tym roku nie będzie obowiązkowego KSeF. Dla części firm miał być obowiązkowy od 1 lipca. Szef MF dodał, że chce, aby system został wprowadzony tak szybko, jak to możliwe, ale z „zachowaniem bezpieczeństwa obrotu gospodarczego”.

– powiedział na konferencji Domański.

Dodał, że nie można dopuścić do sytuacji, kiedy polskie firmy nie mogą wystawiać faktur, kiedy stabilność obrotu gospodarczego jest zagrożona.

„Nie możemy dopuścić do bałaganu na miarę +Polskiego Ładu+”

– dodał minister finansów

Zapowiedział, że „jeszcze dzisiaj” zostanie ogłoszony przetarg na zewnętrzny audyt systemu, który „może wykaże kolejne potencjalne błędy”. Dodał, że zintensyfikowane zostaną konsultacje, aby „KSeF był wprowadzany w pełnym współdziałaniu ze środowiskiem przedsiębiorców”.

– powiedział Andrzej Domański.

Minister, pytany o datę wejścia w życie KSeF, powiedział, że zostanie ona przedstawiona po audycie systemu.

„1 lipca 2024 r. z całą pewnością nie. Ta data jest w mojej ocenie nie do utrzymania. Podobnie, jak cały 2024 r. (…) W tym roku obowiązkowego KSeF na pewno nie będzie”

– powiedział Domański.

„Chcę, aby obowiązkowy system był wdrożony tak szybko, jak możliwe, jednocześnie z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Jeśli ten drugi warunek nie zostanie spełniony, to obowiązkowego KSeF nie będzie w Polsce”

– dodał.

Zapewnił, że obecnie trwają prace nad narzędziami, które mają zapewnić szczelność systemu podatkowego po tym, jak wprowadzenie KSeF zostanie przesunięte. Stwierdził także, że „potencjalne uszczuplenia wpływów podatkowych nie są na tyle duże, żeby zagroziły budżetowi państwa”.

„Wchodząc do gmachu ministerstwa finansów byłem informowany, że prace nad KSeF idą w terminie i że nie ma większych ryzyk. Po miesiącu ten obraz wydaje się niezgodny z rzeczywistością. Jeśli audyt wskaże na poważne uchybienia po stronie wcześniejszego kierownictwa, będą wyciągane konsekwencje”

– wskazał minister.

Podkreślił ponadto, że „nie możemy sobie pozwolić choćby na jeden dzień, kiedy KSeF nie działa jak powinien”. „Tutaj na żadne niedoróbki nie może być miejsca” – zauważył.

Na konferencji poinformowano, że wśród błędów systemu KSeF – jakie zostały wykryte – są te dotyczące przepustowości systemu.

„Przedsiębiorcy mogą to odczuć. Wejście do KSeF może być zablokowane przez brak narzędzi, które spowodują, że nie będą mogli wystawiać faktur. To byłoby ze szkodą dla przedsiębiorców, ale także dla budżetu państwa”