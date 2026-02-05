Od pięciu dni (od 1.02.2026) działa Krajowy System e-Faktur dla dużych firm. Jest on obowiązkowy dla spółek, których roczny obrót przekroczył 200 milionów złotych, a służy do wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur w wersji elektronicznej. System rozpoczął działanie sprawnie – ocenia Ewa Markowicz.

Rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze przypomina też, że od 1 kwietnia 2026 z programu będą korzystali także pozostali podatnicy VAT, w tym jednoosobowe działalności gospodarcze oraz sektor MŚP. Najmniejsze firmy dołączą od przyszłego roku:

Przed wprowadzeniem systemu administracja skarbowa prowadziła działania informacyjno-edukacyjne. W ostatnich tygodniach w urzędach skarbowych odbywały się też dni otwarte, a instytucje pracowały dłużej. Akcja jeszcze trwa – mówi Ewa Markowicz:

Celem KSeF-u jest, między innymi, uszczelnienie systemu podatkowego oraz cyfryzacja fakturowania. W tym roku podatnicy nie będą karani za błędy.