Dziś obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. To okazja do promocji badań profilaktycznych i czujności onkologicznej związanej z tą chorobą.

W Polsce codziennie ponad 50 kobiet dowiaduje się, że ma nowotwór piersi. Rak nie boli, dlatego trzeba zwracać uwagę na zmiany w piersiach – radzi onkolog kliniczny, członek Wielodyscyplinarnego Zespołu Specjalistów Ośrodka Raka Piersi – Breast Cancer Unit – Małgorzata Stelmaszuk.

„Czynniki alarmujące, to wyczuwalne zgrubienie, które w rytmie cyklu nie ulega zmianie, zmiany skórne oraz wyciek z brodawki sutkowej”

– wskazała.

Doktor Małgorzata Stelmaszuk dodała, że w diagnozie raka piersi najskuteczniejsza jest mammografia, która pozwala wykryć nawet takie zmiany, których nie widać w usg.

„U wielu pacjentek w wieku okołomenopauzanym – około 50 lat bywa tak, że ultrasonografia nie pokazuje zmiany, a mammografia ją pokaże. To są zupełnie inne badania, które pokazują inne struktury piersi. Zmiany często przedinwazyjne są bardzo dobrze widoczne w mammografii”

– dodała doktor.

Od 1 listopada 2023 roku do bezpłatnej mammografii w Polsce będą uprawnione kobiety od 45 do 74 roku życia, które nie miały wykonanego badania mammograficznego w ciągu ostatnich dwóch lat lub są w grupie ryzyka, to znaczy rak piersi wystąpił w rodzinie u marki, siostry lub córki lub mutacje w obrębie genów BRCA1 lub/i BRCA2.

W Polsce co roku ponad 20 tysięcy kobiet zachorowuje na raka piersi, a 7 tysięcy umiera z tego powodu.