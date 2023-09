Uroczyście ogłaszam, że przejmuję hasło PiS: bezpieczna przyszłość Polaków – powiedział w niedzielę lider PO Donald Tusk. Zaznaczył, że „brutalność z ostatnich dni jest ponadstandardowa i wyjątkowa”.

Tusk podczas spotkania z mieszkańcami Mińska Mazowieckiego ocenił, że Polacy, także wyborcy PiS, „coraz lepiej widzą i czują, że Jarosław Kaczyński i jego partia nie mają literalnie nic wspólnego z bezpieczeństwem (…). Jakiejkolwiek dziedziny życia dotkniemy: energetyki, ochrony klimatu, ochrony rzek i lasów, bezpieczeństwa ludzi, bezpieczeństwa granic i terytorialnego państwa, bezpieczeństwa geopolitycznego i dyplomatycznego”.

– mówił lider PO. Jak zaznaczył, „nikt nie chce oglądać agresji, ale oni nam wtłaczają obrazy agresji – każdy ich spot, każda ich reklama telewizyjna, wypowiedź”.

Jak dodał, wczoraj się dowiedział, że przygotowuje „zamach stanu”, przygotowuje „okupację w Polsce”.

„Oczywiście, ktoś w internecie się zaśmieje, ktoś inni napisze +idioci+, jakie są w stanie głupoty wykombinować. Ale w tym szaleństwie i głupocie jest metoda. Bo jak normalna Polka, Polak, sobie myśli, że jest jakiś facet i on chce zamach stanu, żeby Niemcy rządzili, jest przeciwko polskiemu mundurowi, no to każdy normalny myśli, że to jest ktoś zły, zdrajca i morderca”