Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy . W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy , na obszarze ok. 3.000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy , który w ramach pierwszego etapu będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie . W skład CPK mają wejść też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. Wyliczenia kosztów inwestycji znalazły się w przyjętym programie wieloletnim Centralnego Portu Komunikacyjnego na lata 2024 – 2030. Jego łączna wartość to 155 mld zł. Czy tak wielka inwestycja to „megalomania” jak mówią jej przeciwnicy, czy szansa na rozwój kraju – jak twierdzą zwolennicy CPK? Czy Centralny Port Komunikacyjny miałby wpływ na rozwój naszego regionu? Jeśli tak to jaki? Pyta Daniel Rutkowski

Od godz. 12:10 czekamy na Państwa telefony: 68 324 22 55 i 801 327 462 oraz na komentarze.