Prokuratura Krajowa przystąpiła do sprawy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym dotyczącej decyzji o przedłużeniu koncesji dla kopalni Turów. Ekolodzy złożyli zażalenia na odmowę wstrzymania decyzji ws. koncesji, prokuratura chce oddalenia tych zażaleń – przekazała PK.

Prokuratura Krajowa zapewniła w środowym (13 września) komunikacie, że w sprawie Turowa „konsekwentnie wykorzystuje możliwości procesowe na gruncie prawa administracyjnego, jakie daje jej ustawa Prawo o prokuraturze i w toczących się postępowaniach zajmuje stanowisko zgodne z przepisami prawa i kieruje się interesem państwa, polegającym na zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polaków”.

– Prokuratura Krajowa wniesie o odrzucenie zażalenia niemieckich i czeskich ekologów, wspieranych przez kierowaną przez Austriaków organizację Greenpeace Polska, którzy za wszelką cenę chcą zamknąć kopalnię Turów. Minister klimatu przedłużył kopalni koncesję na wydobycie węgla do 2044 r., co gwarantuje bezpieczeństwo energetyczne Polski. Zagraniczni „działacze” chcą to zablokować w sądzie, ale skutecznie przeciwstawiają się temu polscy prokuratorzy, kierujący się prawem i interesem państwa