Gmina Szprotawa otrzymała dofinansowanie na wykonanie prac konserwatorskich i remontowych w kościołach w Lesznie Dolnym oraz Siecieborzycach. Łączna suma pomocy finansowej to kwota ponad 500. tysięcy złotych.

Kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Siecieborzycach to średniowieczna architektura sakralna. Świątynia w Lesznie Dolnym zbudowana została w siedemnastym wieku. – Oba obiekty to zabytki, o które należy dbać. Podjęcie prac to krok w kierunku utrzymania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń – mówi burmistrz Mirosław Gąsik:

– Do obu lokalizacji dokładamy własne środki, ale są one o wiele niższe niż otrzymane dofinansowanie – mówi burmistrz Gąsik:

Dodajmy, że prace w obu kościołach kosztować będą 650 tysięcy złotych.