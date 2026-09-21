Gmina Lubrza porządkuje cmentarze. Tych gminnych jest pięć i to o nie musi zadbać samorząd. Władze gminy chcą, aby odwiedzający groby bliskich mogli bezpiecznie poruszać się po nekropoliach, dlatego rozpoczęły od porządkowania alejek.

– To nie żadna akcja przed 1 listopada. Porządek na cmentarzach musi być i dlatego zaczęliśmy od alejek – mówi Ryszard Skonieczek, wójt gminy Lubrza.

Korzystając z prowadzonych prac Zakład Komunalny w Lubrzy zakopał przewody elektryczne. Dzięki temu na nekropolii stanie 5 lamp. Pieniądze na ten cel pochodzą z budżetu gminy Lubrza.