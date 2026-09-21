Zakończyła się modernizacja kompleksu sportowego przy Zespole Edukacyjnym nr 1 w Świebodzinie. Prace objęły gruntowną odnowę całego obiektu.

– Na miejscu pojawiły się nowe urządzenia sportowe, ławki oraz stojaki na rowery, a istniejące zaplecze szatniowo-sanitarne przeszło modernizację – informuje Tomasz Olesiak, burmistrz Świebodzina.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1,2 mln zł. Na realizację tego zadania gmina Świebodzin otrzymała 500 tysięcy dofinansowania z Budżetu Państwa w ramach programu modernizacji „Moje boisko – Orlik 2012”, a pozostała kwota pochodziła z gminnego budżetu.