Kim jest animator – co robi taka osoba?

Animator dla dzieci to praca , czy zabawa? W jakich miejscach może pracować animator i jak nim zostać?Czy dzieci lubią zabawy z animatorem, czy wolą zabawy w internecie? Jakie zabawy z dawnych lat przetrwały do dziś?

Gość: Honorata Waszkowiak – animator dla dzieci