W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w pałacu w Lipnej w gminie Przewóz zorganizowano Dni Otwartych Ogrodów. Właściciele odbudowywanej rezydencji otworzyli część zabudowań dla zwiedzających. Można było poczuć się jak państwo na włościach, ale także poznać historię tego miejsca.

Impreza została wzbogacona o inne wydarzenia. W budynkach folwarcznych zaprezentowano między innymi rzeźby ceramiczne gozdnickich twórców czy wystawę prac malarskich. Była to także sposobność do zobaczenia, jak zmienia się pałac i jego otoczenie. Jak mówią odwiedzający Lipną i jej architektoniczną perłę wskrzeszaną przez właścicieli warto tutaj zajrzeć. – Już sam pokaz jazdy konnej w strojach sprzed wieków przenosi w czasie – dodają uczestnicy spotkania: