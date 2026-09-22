Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut Badawczy opracowała technologię do wykrywania deepfejków. Chodzi o narzędzie DROZD. Jest ono skierowane do firm oraz instytucji.

Technologia bada jednocześnie obraz i dźwięk, następnie szuka między nimi niespójności, które mogą wskazywać, że materiał został wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Mówiła o tym dyrektor Biura Rozwoju NASK Marzena Wojciechowska:

Wiele pojawiających się nieprawdziwych filmów lub obrazów publikowanych w mediach społecznościowych znika zbyt późno lub w ogóle. Bartosz Popadiak z Ośrodka Analizy Dezinformacji NASK przekazał, że tylko 54 procent fałszywych treści opublikowanych w zeszłym roku zostało usuniętych:

Według raportu Fundacji Instrat spółka META, czyli właściciel Facebooka, zarobił nawet 760 milionów złotych w ciągu roku na oszukańczych reklamach publikowanych na ich platformach w Polsce.